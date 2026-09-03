Nel VIDEO gli aggiornamenti di Andrea Paventi sull'attacco dell'Inter in vista del big match contro il Napoli, in programma sabato 5 settembre alle 18. Pio Esposito sta bene e ha buone chance di partire titolare al fianco di Lautaro Martinez, anche considerando il successivo impegno di Champions contro il Real Madrid. Chivu deciderà dopo la rifinitura, con Thuram che resta comunque una soluzione per l'attacco nerazzurro

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