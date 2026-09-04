Il fattore Allegri quanto può influire sulla partita con il Napoli?

"La mia stima e il mio apprezzamento per Allegri, per quello che rappresenta per il calcio italiano, è sempre stato altissimo. Nonostante qualcuno possa metterlo in dubbio, io non dimentico tutto quello che ha raggiunto e vinto. Noi allenatori giovani possiamo e dobbiamo imparare. Non me lo deve dire che l'anno scorso contro di lui non abbiamo vinto perché è la realtà dei fatti, lo abbiamo accettato e siamo andati avanti per il nostro obiettivo. A volte si può perdere, ma non abbiamo mai perso di vista il nostro grande obiettivo che alla fine abbiamo raggiunto. Dobbiamo fare del nostro meglio. Sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta nel voler far vedere che saremo competitivi fino in fondo"