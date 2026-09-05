Sarri: "Roma impressionante, noi stiamo crescendo"

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sconfitta subita nei minuti finali contro la Roma il vantaggio di Ederson: "Se aspetti una squadra come la loro così basso, poi ti fanno male, abbiamo la consapevolezza che stiamo crescendo anche se siamo distanti dalla Roma che è la squadra più forte di questo momento in campionato e che se continuerà così si giocherà il titolo fino alla fine. E' impressionante". Ed ancora: "Sapevamo che sarebbe stata una gara di sofferenza ma poi abbiamo saputo gestirla specialmente nella prima mezz'ora del secondo tempo". Su Gaetano espulso a fine gara: "Non ha detto niente all'arbitro"

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