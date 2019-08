CHIEVO-EMPOLI: 1-1

32' Dezi (E), 41' Djordjevic (C)

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Giaccherini (92' Vignato); Pucciarelli (46' Garritano); Meggiorini (75' Rodriguez), Djordjevic. Allenatore: Marcolini

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli (84' Gazzola); Laribi (46' Frattesi); La Gumina, Moreo (64' Mancuso). Allenatore: Bucchi

Ai punti, con ogni probabilità, avrebbe ottenuto la vittoria il Chievo per le grandi occasioni avute nella ripresa, al Bentegodi invece finisce 1-1 il match contro l’Empoli, primo anticipo della seconda giornata di Serie B. Un primo tempo equilibrato tra le due squadre, sbloccato da un gran gol di Jacopo Dezi nel miglior momento dei gialloblù: conclusione di controbalzo al volo del numero 10 dell’Empoli e toscani in vantaggio al minuto 32. La squadra di Bucchi sembra padrona del campo, ma la reazione del Chievo porta al pareggio di Djordjevic al 41’: sinistro di prima su cross dalla sinistra e Brignoli battuto. Nella ripresa Marcolini inserisce Garritano al posto di Pucciarelli, una mossa che premia sul piano della manovra: Brignoli rischia una papera clamorosa, controllo sbagliato e palla che sbatte sul palo. Il Chievo colleziona almeno tre nitide occasioni per passare in vantaggio, ma Segre prima e Rodriguez e Djordevic poi sprecano anche in maniera abbastanza clamorosa. L'ultimo squillo però è dell'Empoli: il tiro a giro di Frattesi termina di poco fuori. Alla fine al Bentegodi è 1-1 tra Chievo ed Empoli.