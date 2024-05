Ascoli retrocesso in Serie C, attimi di tensione con i tifosi fuori dallo stadio

Marchigiani retrocessi in Serie C e attimi di tensione dopo la partita con il Pisa: dai tifosi di casa lancio di bombe carta, fumogeni e bottiglie. Con gli agenti in tenuta antisommossa, le squadre e l'arbitro sono rimaste a lungo dentro gli spogliatoi

Attimi di grande tensione attorno allo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno dopo la retrocessione della squadra marchigiana in Serie C. La formazione di Massimo Carrera ha battuto il Pisa 2-1 ma il risultato è stato ininfluente ai fini della classifica per i bianconeri che lasciano così la categoria. I tifosi hanno cominciato a lanciare bombe carta, anche durante il match, fumogeni e anche bottiglie. Alla fine dell'incontro si sono raccolti fuori dai cancelli e la tensione è rimasta alta: lanci di oggetti, poi slogan contro la squadra e la dirigenza. Con gli agenti in tenuta antisommossa, le squadre e l'arbitro sono rimaste a lungo dentro gli spogliatoi.