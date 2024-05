Como o Venezia in Serie A stasera se… Le combinazioni

Attesa a Como per quella che potrebbe essere la serata del ritorno in Serie A. I lombardi infatti affrontano il Cosenza nell’ultima giornata del campionato di Serie B e devono difendersi dall’assalto del Venezia, unica squadra che potrebbe soffiare il secondo posto, l’ultimo valido per la promozione diretta, a Cutrone e compagni. Cosa manca alla squadra di Fabregas per festeggiare? Ecco tutte le combinazioni

Il pareggio a Modena e la contemporanea vittoria del Venezia contro la FeralpiSalò hanno impedito al Como di festeggiare domenica scorsa il ritorno in Serie A. I lombardi hanno ora un’altra possibilità questa sera, in casa, contro il Cosenza. Si gioca infatti la 38^ giornata di Serie B, 10 gare tutte in contemporanea (in diretta su Sky e in streaming su NOW). La squadra di Fabregas e Roberts ha due punti di vantaggio sul Venezia che gioca a La Spezia. I veneti sono l’unica formazione che può strappare al Como il secondo posto, ultimo utile per la promozione diretta.