Allarme Coronavirus: rinviata Ascoli-Cremonese

Non si placa l'allarme Coronavirus in Italia, emergenza dettata dalle prime due vittime e dai casi in aumento tra Lombardia e Veneto. Una situazione che, inevitabilmente, ha delle conseguenze sullo sport e sugli eventi in programma nel weekend. Soffermandoci sul calcio, oltre 80 incontri sono stati rinviati dalla Lega dilettanti lombardi insieme ad alcune partite tra i professionisti: è il caso della città di Piacenza, dove è stata sospesa la gara contro la Sambenedettese in Serie C e quella in D tra Fiorenzuola e Lentigione. La vicinanza al lodigiano ha provocato anche il rinvio della sfida di Primavera 2 tra Cremonese e Brescia, tuttavia il club grigiorosso è stato coinvolto in una nuova sospensione: non si giocherà Ascoli-Cremonese, match in programma alle ore 15.00 allo stadio Del Duca e valido per la 25^ giornata di Serie B. Lo ha deciso il Gos (Gruppo operativo sicurezza) che, a causa della mancanza di misure preventive, ha comunicato il provvedimento alle due squadre che erano già presenti nell’impianto marchigiano. A Cremona è stato segnalato un caso positivo: nella città lombarda sono state chiuse le scuole e annullati tutti gli eventi culturali e sportivi.