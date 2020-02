Sono due le vittime in Italia per il Coronavirus. La prima è un uomo di 78 anni, deceduto nella serata di ieri nel padovano. La seconda è una donna residente in Lombardia, morta nella mattinata di oggi. E' salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Un 38enne è stato trovato positivo ed è ricoverato all’ospedale di Codogno, nel lodigiano, in gravi condizioni. Contagiata anche la moglie incinta, ricoverata al Sacco di Milano. Il presidente del Coni Malagò non ha dubbi: "Lo sport si fermi nelle zone a rischio". A Piacenza niente calcio (rinviata partita con la Sambenedettese in Serie C e Fiorenzuola-Lentigione in D) e basket (no alla sfida contro Jesi in B). La Lega Dilettanti lombarda annulla le prime 42 partite

CORONAVIRUS: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE