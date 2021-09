Gol ed emozioni fino all'ultimo secondo in questo sabato di Serie B. Si ferma l'Ascoli, che dopo tre vittorie di fila cade in casa contro il Benevento. Beffa per il Monza, ripreso al 96' dalla Ternana che conquista il suo primo punto in campionato. Al 96' anche il gol decisivo per la vittoria del Lecce sull'Alessandria in rimonta: grigi ancora a quota 0. La Reggina supera la Spal, pari tra Perugia e Cosenza. Tutti i risultati della 4^ giornata