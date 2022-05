Prima la vittoria contro il Pordenone, la promozione in A e la premiazione in campo. Poi l'esplosione di gioia di tutta la città di Lecce. Caroselli dei tifosi giallorossi che si sono riversati nelle strade del centro, per festeggiare l’evento e attendere l’arrivo del pullman scoperto con a bordo i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti. In testa a tutti il presidente Saverio Sticchi Damiani