Como, Henry entra nel club: "Opportunità perfetta"

L'ex attaccante francese entra a far parte del club lombardo: "Ho capito che questa era l'opportunità perfetta per me, da tempo aspettavo di essere coinvolto in un progetto come quello del Como, una società ambiziosa che vive i miei stessi valori"

Thierry Henry entra a far parte del Como. L'ex attaccante francese è un nuovo azionista del club lombardo che nelle scorse settimane aveva accolto l'ex compagno Cesc Fabregas. Se da una parte il centrocampista continuerà a giocare, dall'altra Henry sarà un'azionista: "Era da tempo che aspetto di essere coinvolto in un progetto come quello del Como - ha spiegato l'ex attaccante in conferenza stampa - Un club ambizioso, ma soprattutto che vive i miei stessi valori: non solo una squadra di calcio, ma una realtà che aiuta la comunità locale. Quando ho parlato con questo team, mi sono state illustrate le attività già in atto e l’ambizione di garantire che il club prosperi così come la comunità, ho capito che questa era l’opportunità perfetta per me".