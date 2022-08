Dopo il pareggio contro il Pisa, in trasferta, il Como affronta il Brescia al Sinigaglia. La squadra di Clotet deve riscattare la pesante sconfitta rimediata a Frosinone (3-0). G. Gattuso porta Fabregas e Cutrone in panchina, in attacco Cerri e Mancuso. Clotet si affida alla coppia Moreo-Aye. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD