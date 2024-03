Come riporta l'ANSA, la Corte d'Appello della Figc ha sospeso il giudizio su Manolo Portanova "sino alla formazione del giudicato in sede penale". Il caso del calciatore, condannato in primo grado in sede penale a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, era tornato al vaglio della corte Figc - dopo una prima decisione sportiva che aveva decretato l'assenza di una norma specifica per giudicare - in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia presso il Coni dello scorso 19 gennaio

Il messaggio di Portanova su Instagram

"Oggi per la prima volta dopo tre anni non mi sono sentito solo, per la prima volta si è riaccesa in me una piccola luce chiamata speranza; speranza nelle istituzioni, negli organi di giudizio e soprattutto speranza negli uomini perché nonostante il male che ho ricevuto e che sto continuando a ricevere io continuo a credere nel bene". Così su Instagram Manolo Portanova, dopo la decisione della Corte Figc di sospendere il giudizio in attesa di un esito penale definitivo. "Oggi per la prima volta dopo tre anni sono stato giudicato da delle persone che consapevolmente, leggendo le carte, non hanno potuto fare altro che assolvermi".