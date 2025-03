La Serie B nei bar e locali con Sky Business

Sky Business porta il gran finale della stagione di Serie B nei bar, ristoranti e hotel abbonati , offrendo agli esercenti una nuova opportunità per arricchire la propria proposta e coinvolgere ancora di più i loro clienti, 7 giorni su 7. Con l’arrivo della Serie B, si arricchisce l’offerta calcistica di Sky Business che comprende anche tutta la Serie A, tutte le coppe europee - Champions League, inclusa la miglior partita del mercoledì sul canale Prime Sportsbar, Europa League e Conference League -, la Premier League e la Bundesliga, senza dimenticare il grande sport di Sky con il tennis ATP e WTA, la Formula 1, la MotoGP, e tanti altri eventi di livello internazionale.

A partire da venerdì 28 marzo , verranno trasmesse quattro partite a turno di Serie BKT 2024/2025 e tutti i potenziali playoff e i playout , oltre agli highlights . Ecco le prime partite in programma:

Le piazze delle province italiane rappresentano l’anima della Serie B e bar e locali diventano un punto di ritrovo per gli appassionati. Sempre più italiani, infatti, scelgono di vivere l’emozione delle partite in compagnia: secondo un’indagine Nielsen, oltre 4 milioni di persone seguono i grandi eventi sportivi nei locali. Un trend che ha anche un impatto economico significativo: una ricerca commissionata da Sky Business* mostra che i locali Sky che trasmettono le partite registrano un aumento medio degli incassi del 19% nelle giornate con eventi live. *Ricerca commissionata da Sky a operatore di mercato nel settore pagamenti per misurare l’incasso di oltre 1000 locali Sky nei giorni con eventi sportivi rispetto ai giorni senza (lug 2022/giu 2024).

Per trovare il locale Sky più vicino, è possibile consultare la pagina sky.it/trovabar .