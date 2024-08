Bari ancora ko, il Modena vince 2-1 con Mendes

Primi tre punti in campionato per il Modena di Bisoli che ribalta il Bari passato in vantaggio nel primo tempo grazie a Novakovich. Secondo ko in altrettanti incontri per i pugliesi allenati da Moreno Longo già reduci dalla sconfitta al San Nicola contro la Juve Stabia nella prima giornata

Il racconto del match

Dopo la sconfitta contro il Sudtirol alla prima giornata, il Modena trova i primi tre punti in campionato. Battuto in casa, in rimonta, il Bari di Moreno Longo. Decisivo il gol nella ripresa di Mendes che di testa, sull’assist di Palumbo, ribalta il vantaggio pugliese di Novakovich (bravo ad avventarsi sulla punizione dal limite di Pucino che sbatte sul palo), poi pareggiato allo scadere del primo tempo proprio da Palumbo che spiazza Radunovic su calcio di rigore. Seconda sconfitta in altrettanti incontri per il Bari, reduce dal ko al San Nicola per 1-3 contro la Juve Stabia.