Doppia mazzata per i tifosi della JUve Stabia. la Figc ha penalizzato di due punti in classifica il clun per la mancata documentazione presentata lo scorso aprile sulla cessione della società alla neocostituita Stabia Capital Srl. La Guardia di Finanza invece ha ha sequestrato crediti d’imposta per quasi 153 milioni di euro a due società riconducibili ad Alfredo Guerri patron del club nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli

La Juve Stabia è stata penalizzata di due punti. Lo ha annunciato la Federcalcio con un comunicato ufficiale, per non aver presentato la documentazione necessaria in relazione alla cessione del 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva. in particolare la sanzione arriva "per non aver prodotto la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria". La Juve Stabia partiva già in questa stagione con altri due punti di penalizzazione per violazioni amministrative. In classifica scivola all'ultimo posto con un solo punto accanto alla Carrarese. L'altra tegola arriva dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato crediti d’imposta per quasi 153 milioni di euro a due società riconducibili ad Alfredo Guerri, patron della Juve Stabia, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione di crediti legati al Superbonus 110%.