Dopo sole 4 partite ufficiali, in Serie B si registra il primo esonero della stagione: la Cremonese, infatti, ha sollevato dall'incarico Marco Giampaolo dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Per la panchina dei grigiorossi è forte il nome di Fabio Pecchia, che aveva già allenato i lombardi nella stagione 2021-22

Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Cremonese: è stato esonerato nella serata dell'1 settembre dopo la vittoria dei lombardi nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Parma, arrivata con il risultato di 2-0 al Tardini. Giampaolo, che era subentrato a Davide Nicola il 18 marzo 2026, era stato riconfermato in panchina nonostante non fosse riuscito a salvare la Cremonese dalla retrocessione in Serie B. L'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Sampdoria paga un esordio negativo in campionato, con due sconfitte nelle prime due giornate contro Empoli e Modena.