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Cremonese, Giampaolo esonerato dopo la vittoria in Coppa Italia: Pecchia in pole

Serie B

Dopo sole 4 partite ufficiali, in Serie B si registra il primo esonero della stagione: la Cremonese, infatti, ha sollevato dall'incarico Marco Giampaolo dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Per la panchina dei grigiorossi è forte il nome di Fabio Pecchia, che aveva già allenato i lombardi nella stagione 2021-22

COPPA ITALIA, IL TABELLONE

Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Cremonese: è stato esonerato nella serata dell'1 settembre dopo la vittoria dei lombardi nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Parma, arrivata con il risultato di 2-0 al Tardini. Giampaolo, che era subentrato a Davide Nicola il 18 marzo 2026, era stato riconfermato in panchina nonostante non fosse riuscito a salvare la Cremonese dalla retrocessione in Serie B. L'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Sampdoria paga un esordio negativo in campionato, con due sconfitte nelle prime due giornate contro Empoli e Modena.

Il comunicato della Cremonese

La Cremonese (che con la vittoria contro il Parma si è guadagnata la possibilità di sfidare il Como negli ottavi di finale di Coppa Italia) ha scritto sui suoi profili social: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Marco Giampaolo.  Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Cremonese, Pecchia in pole

La dirigenza grigiorossa è al lavoro per trovare un sostituto di Giampaolo nel più breve tempo possibile. Il nome in cima alla lista, in questo senso, è quello di Fabio Pecchia, allenatore che conosce la piazza. L'ex Parma, infatti, ha allenato la Cremonese nella stagione 2021-22, portando la squadra alla promozione in Serie A dopo 26 anni di assenza dalla massima categoria.

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