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Pisa, Bozhinov è stato dimesso dall'ospedale: le news

Serie B

Il Pisa ha comunicato che Rosen Bozhinov è stato dimesso nella giornata odierna dalla struttura ospedaliera di Castellammare di Stabia. Rosen rientrerà in serata a Pisa dove continuerà ad essere monitorato dallo staff sanitario del club

BOZHINOV E LA CRISI DI DISIDRATAZIONE DURANTE JUVE STABIA-PISA

Il difensore del Pisa, Rosen Bozhinov, che ieri ha accusato un malore probabilmente in seguito a una crisi di disidratazione durante il primo tempo di Juve Stabia-Pisa, è stato dimesso oggi dall'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Lo ha reso noto il club attraverso i canali social ufficiali. Il calciatore, ha aggiunto la società toscana, "rientrerà in serata a Pisa dove continuerà ad essere monitorato dallo staff sanitario del club e dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti diagnostici".

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