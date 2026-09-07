Il Pisa ha comunicato che Rosen Bozhinov è stato dimesso nella giornata odierna dalla struttura ospedaliera di Castellammare di Stabia. Rosen rientrerà in serata a Pisa dove continuerà ad essere monitorato dallo staff sanitario del club

Il difensore del Pisa, Rosen Bozhinov, che ieri ha accusato un malore probabilmente in seguito a una crisi di disidratazione durante il primo tempo di Juve Stabia-Pisa, è stato dimesso oggi dall'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Lo ha reso noto il club attraverso i canali social ufficiali. Il calciatore, ha aggiunto la società toscana, "rientrerà in serata a Pisa dove continuerà ad essere monitorato dallo staff sanitario del club e dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti diagnostici".