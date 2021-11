Finisce 1-0 per il Brescia la partita inaugurale del lunedì di B. Un'occasione nitida a testa nella prima frazione di gioco, poi le emozioni vengono fuori in particolare nella ripresa: dopo le opportunità per Spalek e Van de Looi, Brignola sfiora il vantaggio nel finale. A colpire, invece, è Tramoni a un minuto dal termine. Le Rondinelle vincono 1-0 a Benevento e agganciano momentaneamente il Pisa in vetta