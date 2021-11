Terzo pareggio di fila per 1-1 della squadra di D'Angelo, che resta al comando ma a +1 dal Brescia. Nerazzurri avanti al 24': Lucca sfonda a destra e crossa per Masucci, autore dello splendido gol di tacco. Al 39' rigore per l'Ascoli, trasformato da Dionisi. Nella ripresa poca fortuna per Mastinu e Collocolo, risultato che non cambia più. Il Pisa non vince da un mese, bilancio identico per i marchigiani di Sottil