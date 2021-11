Sfuma al 92' il ritorno alla vittoria della Cremonese, frenata sul 2-2 dal Pordenone ultimo in classifica. Prima chance per Di Carmine, ma a passare è la squadra di Tedino con Camporese che sblocca al 20' di testa su cross di Falasco. In due minuti partita ribaltata: al 24' pari di Zanimacchia che serve poi l'assist all'ex Strizzolo. Di Carmine non la chiude, Zammarini nel recupero beffa i lombardi che restano tuttavia in zona playoff