Spal-Perugia 1-2: video, gol e highlights

Partita dalle mille emozioni a Ferrara, dove l'ospite speciale in tribuna era Giuseppe Rossi (in prova alla Spal). Nel primo tempo sblocca Curado per il Perugia, Mancosu fa 1-1 di testa al 26' ma proprio lo stesso Mancosu fallisce il rigore del possibile vantaggio. A inizio secondo tempo rete annullata alla Spal con Peda, dopo lunghissima revisione Var. Si decide quindi tutto a 5' dalla fine con un nuovo rigore, ma per il Perugia, segnato da De Luca