Altra vittoria per il Como che infila il secondo successo di fila e il quarto nelle ultime cinque. Pronti e via è subito rigore Ternana: ma Donnarumma sbaglia al 5'. Vignali punisce l'errore sbloccando il match da fuori area. Nel secondo tempo bis a firma La Gumina in contropiede. La Ternana la riapre nel finale con Falletti (gol bellissimo da fuori), ma un palo di Sorensen impedisce di completare la rimonta