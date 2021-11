Al San Vito Marulla di Cosenza, la Reggina trova una vittoria storica nel derby calabrese. Grazie ai tre punti ottenuti questo venerdì sera, infatti, i ragazzi di Aglietti hanno agganciato la vetta della Serie B, anche se a parità di punti col Pisa, e con una gara in più (il Pisa giocherà domenica alle 20:30 sul campo del Cittadella). Sono comunque vertigini che la Reggina non viveva da ben dieci anni (l'ultima volta fu nella stagione 2011/2012) e che ora tornerà a sentire grazie alla bella prestazione offerta sul campo del Cosenza. Decide l'incontro un bel gol di Montalto, che al 55' ha segnato con un tiro piazzato dal limite dell'area su cui il portiere del Cosenza, Vigorito, non ha potuto far nulla. Vittoria meritata per la squadra di Aglietti, che nel corso di tutto l'incontro ha creato di più, gestendo il risultato e portandosi più spesso e con più pericolosità nell'area di rigore avversaria. La Reggina quindi vince e sale a quota 22 punti, lasciandosi subito alle spalle la prima sconfitta subita in campionato contro il Cittadella dello scorso martedì, e rilanciando le proprie ambizioni per questa stagione. Il Cosenza perde l'imbattibilità interna, e resta al 14° posto con 14 punti dopo le prime dodici giornate.