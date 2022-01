Al Via del Mare va in scena il recupero della 18^ giornata di Serie B. Il Lecce punta il primo posto e in caso di vittoria scavalcherebbe il Pisa in vetta alla classifica. Baroni manda in campo dal 1' Fargò e Bjorkengren, gioca Listkowski, Di Mariano in panchina. Brocchi schiera il 2004 Mancini in avanti, con Giacomelli e Diaw. Diretta su Sky Sport Serie A alle 20, disponibile su Sky Go, anche in HD