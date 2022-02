Sotto gli occhi di Silvio Berlusconi, il Monza ripete lo stesso risultato dell'ultima partita vista in tribuna dal presidente: allora 4-0 al Lecco in Serie C (1 febbraio 2020). Contro la Spal il poker arriva con le reti di Dany Mota, Sampirisi, Ramirez e Colpani

VIDEO. BERLUSCONI ALLO STADIO DOPO QUASI UN ANNO