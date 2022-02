Silvio Berlusconi è tornato allo stadio a vedere il suo Monza, impegnato contro la Spal, dopo un anno di assenza. Il 27 febbrario 2021 Berlusconi si era limitato a far visita alla squadra negli spogliatoi durante l'intervallo della partita contro il Cittadella. L'ultima partita vista in tribuna era stata quella contro il Lecco in Serie C l'1 febbraio 2020, vinta 4-0 dal Monza. Di fianco a Berlusconi Adriano Galliani, come ai tempi del Milan. VIDEO