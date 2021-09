Al Vigorito il Benevento vuole tornare alla vittoria dopo il ko con il Parma prima della sosta, galvanizzato dal 5-1 rifilato al Napoli in amichevole. I pugliesi, reduci dal pareggio casalingo con il Como, cercano il primo successo in campionato. In campo sfida tra i bomber Moncini e Coda, con il primo supportato da Elia, Insigne e Improta. Baroni con il tridente, completato da Strefezza e Di Mariano. Diretta su Sky Sport 251 alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD