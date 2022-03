Preziosa vittoria in chiave playoff per il Frosinone che ha sconfitto allo Stirpe per 2-0 il Benevento in una sfida fra due squadre in piena corsa per la promozione. Frosinone avanti con Ricci su rigore, al secondo tentativo dopo la ripetizione e l'errore nel primo tiro dal dischetto, e un autogol di Vogliacco hanno deciso il match