La prima vittoria di campionato per la squadra di Giacomo Gattuso arriva nel finale del Rigamonti, in un match combattutissimo contro il Brescia di Pippo Inzaghi. Dopo essere stati raggiunti due volte da Palacio e Bajic, un gol di Bellemo e un calcio di rigore trasformato da Gliozzi fissano il risultato sul 2-4. Prima minifuga della stagione col Pisa a +4 sulla Cremonese e a +5 proprio sul Brescia

Ammoniti : Palacio (B), Varnier (C), La Gumina (C), Karacic (B)

14’ Cerri (C), 45’ Palacio (B), 47’ La Gumina (C), 84’ Bajic (B), 89’ Bellemo (C), 94’ rig. Gliozzi

Per il Brescia di Inzaghi è la prima sconfitta in campionato. Per il Como di Giacomo Gattuso è invece la prima vittoria di questa Serie B dopo tre sconfitte e tre pareggi. Finisce 2-4 la prima partita della domenica di Serie B. Partita decisa nel finale. Dopo aver riacciuffato il pareggio due volte (con Palacio al 45’ dopo il vantaggio di Cerri al 14’) e con Bajic all’84’ dopo il gol di La Gumina al 47’, la squadra di Gattuso è passata nel finale con un gol segnato dal capitano Bellemo all'89' e un calcio di rigore messo a segno da Gliozzi al 94'. Per effetto di questa sfida, il Pisa (vittorioso sabato contro la Reggina) firma la prima fuga della stagione (a +4 sulla Cremonese e +5 proprio su Brescia e Lecce). Espulso per doppia ammonizione al 92’ Karacic (Brescia), entrato da pochissimi minuti. Alla ripresa, il 16 ottobre, il Brescia andrà a Perugia mentre il Pisa capolista a Crotone. Il Como proverà a dare continuità alla prima vittoria ospitando l’Alessandria.