Questa sarà la seconda partecipazione del Pisa ai playoff in Serie B, dopo quella della stagione 2007/08: in quella occasione, i nerazzurri vennero eliminati dal Lecce in semifinale, perdendo entrambe le sfide (0-1 in casa, gol di Tiribocchi; 1-2 in trasferta, Tiribocchi e Abbruscato per i giallorossi, Colombo per i toscani).