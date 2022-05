Tante emozioni al Rigamonti nella semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Brescia subito in vantaggio con un gran sinistro di Moreo, poi due volte vicino al raddoppio prima con un auto-palo di Paletta, poi con una conclusione di Palacio dalla distanza. Più in difficoltà il Monza, che cerca la reazione. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD