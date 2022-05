statistiche

Brescia e Perugia partecipano per la sesta volta ai playoff promozione, sono fra le squadre che hanno giocato più partite. Il Brescia è stato promosso solo in una occasione (2009-10 battendo in finale il Torino). Il Perugia non è mai stato promosso. Seconda partecipazione per l'allenatore bresciano Corini, esordio per quello perugino Alvini