Bari che si trova in classifica a quota 18 punti dopo 10 giornate, quarto con la Reggina, ma che ha ottenuto 5 soli punti in casa e ben 13 in trasferta. Nel rendimento interno di tutta la B 2022/23, i pugliesi vantano il quart’ultimo ruolino di marcia (come il Pisa), meglio solo di Benevento e Perugia (4 punti a testa al “Vigorito” ed al “Curi”) e del Venezia (1 solo punto al “Penzo”).