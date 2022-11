La sfida del 'Granillo' chiude la 12^ giornata del campionato di Serie B. La Reggina è reduce dal pareggio in trasferta contro il Cagliari. Il Genoa è a caccia del successo per continuare a restare in scia del Frosinone. Inzaghi schiera Camporese in difesa e il tridente con Canotto, Rivas e Menez. Blessin recupera Strootman a centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD