Secondo anticipo della 14^ giornata del campionato di Serie B. Al Romeo Anconetani, il Pisa ospita la Ternana. La squadra di D'Angelo è reduce dal buon pari di Cagliari prima della sosta mentre la formazione di Lucarelli arriva a questo match dallo 0-0 casalingo contro il Brescia. Diretta su Sky Sport Calcio, su Sky Sport 251 e NOW TV alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD