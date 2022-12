La 15^ giornata di Serie B inizia al Penzo, dove Andreazzoli debutta sulla panchina rossoverde contro i veneti penultimi. Vanoli conferma il tandem Pohjanpalo-Johnsen, spazio a Zampano e Candela sulle fasce. In porta gioca Bertinato. Umbri con Pettinari rifornito da Falletti e Partipilo. Squalificato Palumbo, ecco Di Tacchio in mezzo mentre in difesa gioca Corrado. Diretta alle 14.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD