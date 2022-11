Finisce in parità il match tra la Reggina di Pippo Inzaghi e il Benevento di Fabio Cannavaro. Un match dalle due facce con i calabresi che dominano il primo tempo portandosi sul 2-0 grazie ai gol di Hernani su rigore e al tacco di Canotto. Ripresa di marca campana con le "streghe" che riescono a rimontare con le reti di Improta prima e di Acampora poi. Reggina che si conferma al secondo posto in classifica, per il Benevento secondo risultato utile consecutivo in trasferta