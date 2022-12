Vittoria preziosa per il Benevento sul campo del Parma. Decide il match il gol realizzato nel primo tempo da Forte che non segnava dallo scorso agosto. L'occasione più importante per pareggiare la squadra di Pecchia l'ha avuta con un rigore calciato da Vasquez e respinto da Paleari. Per gli emiliani è la seconda sconfitta consecutiva in casa. Per Cannavaro ritorno felice da ex al Tardini e seconda vittoria alla guida dei sanniti sempre in trasferta dopo quella contro la Spal