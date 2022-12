Serie B

Nella 16^ giornata il Frosinone stravince lo scontro diretto contro la Reggina e allunga in testa sui calabresi. Tornano alla vittoria e si avvicinano alla squadra di Inzaghi sia Bari che Genoa, successo anche per la Ternana nell'anticipo contro il Cagliari. In fondo tanti pareggi e tre punti per il Benevento. Ecco la classifica di Serie B SERIE B, TUTTI I RISULTATI - PALERMO-COMO LIVE