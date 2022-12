Il Frosinone non riesce a mantenere sei punti di vantaggio sulla Reggina impattando 0-0 contro il Pisa in casa. Gara molto tattica ed equilibrata. La formazione di Grosso ci prova nel primo tempo con Garritano e Mulattieri ma non sfonda. Il Pisa si difende e controlla bene le offensive dei padroni di casa anche nella ripresa. Ne viene fuori un risultato di parità. Frosinone a +4 sulla Reggina, Pisa settimo a 23 punti

CLASSIFICA