La 17^ giornata di B si apre alla Unipol Arena. Il Cagliari non vince da 7 giornate e ospita un Perugia ultimo ma in serie positiva da 4 turni. Liverani con Pavoletti di nuovo titolare accanto a Lapadula, a centrocampo torna Nandez. Castori si affida al tandem Strizzolo-Olivieri. Diretta su Sky Sport e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD