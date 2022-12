Pisa-Brescia 3-0: video, gol e highlights

Il Pisa batte il Brescia nel primo anticipo della 18^ giornata di Serie B e ottiene il 13° risultato utile consecutivo in campionato. Nerazzurri subito avanti con Torregrossa su rigore, nel primo tempo il raddoppio di Gliozzi di testa. Nel finale della ripresa, con il Brescia in 10 uomini per l'espulsione di Adorni, ancora Gliozzi firma la sua doppietta personale e chiude i conti. Il Pisa si porta al quinto posto, la squadra di Clotet resta in zona playoff ma nelle ultime quattro gare ha conquistato solo 1 punto