In corso Parma-Spal, Ternana-Como, Modena-Benevento, Cosenza-Ascoli e Cittadella-Sudtirol. Minuto di silenzio osservato in memoria di Sinisa Mihajlovic. A Modena Diaw si fa parare un rigore da Paleari. Il clou è alle 20.45 tra Genoa e Frosinone. Alle 18.45 in programma Palermo-Cagliari. Ieri il 3-0 del Pisa sul Brescia e il pari tra Reggina e Bari. Domani Perugia-Venezia. Tutte le partite sui canali dedicati, opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio. Tutti gli aggiornamenti live qui su skysport.it