La 19^ giornata del campionato di Serie B si chiude con una sfida di prestigio al San Nicola. Si affrontano Bari e Genoa. Mignani schiera il tridente con Botta, Cheddira e Folorunsho. Gilardino manda in campo Gudmundsson con Puscas e Aramu. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD