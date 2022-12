Succede tutto nel giro di due minuti poco dopo l'inizio del secondo tempo: al 50' la sblocca Galazzi che sfrutta un bell'assist di Nndoj lanciato in contropiede. Poco dopo, al 52', arriva il pari di Segre con un colpo di testa in anticipo su Lezzerini. Un punto a testa, dunque, per Aglietti (all'esordio sulla panchina dei lombardi) e per l'ex Corini che prosegue la striscia positiva con i rosanero e vede la zona play-off a quota 24 proprio alle spalle del Brescia a 25