Serie B

Il Frosinone batte 3-0 la Ternana, stacca a +3 la Reggina (vittoriosa ad Ascoli) e si laurea campione d'inverno. Sale anche il Pisa, Parma frenato dal Venezia. Punti preziosi per il Cagliari contro il Cosenza che non riesce a risollevarsi. In coda vince solo il Perugia, non più ultimo. Ecco la classifica della Serie B, in attesa del posticipo tra Bari e Genoa GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE B