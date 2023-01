La 21^ giornata di Serie B si apre con la sfida del Barbera tra Palermo e Bari. Scelte praticamente obbligate per Corini viste le numerose assenze: in attacco giocano Valente, Brunori e Di Mariano. Mignani perde Scheidler per influenza. Folorunsho alle spalle di Cheddira e Ceter. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD