Non servono per forza partite di cartello per attrarre pubblico. Basta l'amore incondizionato dei tifosi per riempire gli stadi anche nelle serie cadette. Quali sono le 10 squadre fuori dai massimi campionati che hanno la media più alta di spettatori in questa stagione? Dominano tedesche e inglesi, ma c'è anche un'italiana in top 10 (dati Transfermarkt).