Il Frosinone di Grosso torna in Serie A dove mancava dalla stagione 2018-19. Decisivo il 3-1 in casa sulla Reggina che vale l'aritmetica con tre turni di anticipo. La squadra di Grosso non parte benissimo ma poi sblocca Borrelli al 31'. Poi la partita cambia col rosso diretto a Cionek che lascia la squadra di Inzaghi (poi espulso anche lui) in dieci. Insigne fa 2-0 su rigore, Hernani la riapre a inizio ripresa ma Caso la richiude subito. Reggina sempre in zona playoff

